Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca pozitif vakanın olması ve temaslı sayısının çokluğu nedeniyle 10 Nisan'da karantinaya alınan köyde, hayat normale döndü.

Valilikten yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Köyde uygulanan karantinanın yeniden görüşüldüğü bildirilen açıklamada, "Ormangüzle'de 14 günlük karantina süresince sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir yeni COVID-19 vakasına rastlanmadığından karantinanın sona erdirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.