THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Büyük taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te. Toplam 686 tırla ekipmanlarımızı götürüyoruz." bilgisini verdi.

Büyük Taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor.



Taşınma 6 Nisan 10.00'da bitecek.



Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te



Toplam 686 TIR ile ekipmanlarımızı götürüyoruz. İlave olarak 700 tekerlekli araç götürülecek.



Kandil gecenizi tebrik ederiz. https://t.co/5vYH3ipyER — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 2 Nisan 2019

THY, Türk havacılık tarihindeki büyük değişim için gün sayıyor.

Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. "Büyük Göç"ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

THY, 45 saat boyunca tam 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ekipman taşıyacak. Şirket, büyük göç sonrası Türk havacılığını tüm uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı’nda aydınlattığı bir sabaha uyanacak.

Veda uçuşu Singapur'a, ilk uçuş Ankara'ya

Türkiye'nin ve THY'nin küresel havacılıktaki yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı–Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. Büyük göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda THY'nin ilk tarifeli seferi Ankara'ya gerçekleşmiş, Ankara Esenboğa Havalimanı'na 31 Ekim'de inen uçak su takıyla karşılanmıştı.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli yurt dışı seferi ise "TK 978" sefer sayılı uçağıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmıştı. İkinci yurt dışı seyahati ise 8 Kasım'a Bakü'ye yapılmıştı.

47 bin tondan fazla yük taşınacak

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük, 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer.

Bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. Tırlar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak.

İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.

Kaynak: AA