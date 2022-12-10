Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 03:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Ataşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, F.F.C. idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki başka bir araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü F.F.C. ile yanındaki E.K. ve E.Y.'yi çıkardı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardandan caddede trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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