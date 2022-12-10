Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da yük treni otomobile çarptı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da yük treni, hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Sürsürü Mahallesi'nde hemzemin geçide kontrolsüz giren V.Ç. idaresindeki otomobille yük treni çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araçta hasar meydana geldi.
İncelemenin ardından tren yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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