Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Başakşehir'de cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde 34 TM 0700 plakalı cip ile 34 FNJ 092 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada M.İ., M.H. ve A.İ. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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