İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı.

Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı

Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı.

Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor.

Alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.

Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bazı iş yerlerini su bastı

Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA, AA