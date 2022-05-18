Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ataşehir'de kaza yaptı önündeki aracı kovalamaya devam etti
[Fotoğraf: DHA]
Ataşehir’de dörtlü sinyalleri yanık halde önündeki aracı kovalayan otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araca çarptı. Kazaya aldırmayan sürücü kovaladığı aracın peşinden gitti. O anlar kameraya yansıdı.
Görüntüler, araç kamerasıyla Kayışdağı Caddesi'nde kaydedildi. Dörtlü sinyalleri yanık iki otomobil, peş peşe trafiği tehlikeye atarak hızla ilerledi.
Kovalamacaya girdikleri değerlendirilen otomobillerden önde gideni virajdan geçerek, yoluna devam ederken onu takip eden cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki araca vurdu.
Görüntülerin devamında cipin sürücüsü kazanın ardından tekrar yola dönerek, aracın peşine düştü. Otomobiller bir süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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