Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.03.2024 12:01

Ataşehir'de akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi: 1 ölü, 4 yaralı

Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Yangında yaralanan 2'si ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı 1 kişi yaşamını yitirdi.

Durumu ağır olan diğer yaralının tedavisine devam edilirken 2 hafif yaralının ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Ataşehir'de akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi: 1 ölü, 4 yaralı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine yapılan dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Jandarma karlı dağlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı
14:29
BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı
14:24
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
13:51
Fransız aşırı sağı, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kampanyalarını göç karşıtlığı üzerine kurdu
13:47
Yunan basını: Türkiye Afrika'da oyun değiştiriyor
13:47
Rahim nakliyle dünyaya gelen ikinci bebek ilk adımlarını attı
Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi
Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi
FOTO FOKUS
İstanbul'da mahyalar camilere asılmaya başlandı
İstanbul'da mahyalar camilere asılmaya başlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ