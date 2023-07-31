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Türkiye
AA 31.07.2023 12:01

Astsubay kaza yerinde tedbir alırken kamyonet çarpası sonucu şehit oldu

Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit olmuştu. Tatlı'nın şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

Astsubay kaza yerinde tedbir alırken kamyonet çarpası sonucu şehit oldu

Şehit Tatlı'nın Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Döngele Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa ile annesi Bayram Tatlı'ya şehadet haberini, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya verdi.

Jandarma ekiplerince şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Komiser kardeşi de 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirmişti

Şehidin evli ve bir çocuk sahibi olduğu, iki kardeşinin ve eşinin polis olarak görev yaptığı, komiser olan bir kardeşinin ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.

Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı jandarma astsubay şehit oldu
Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı jandarma astsubay şehit oldu

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