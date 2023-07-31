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Türkiye
AA 31.07.2023 10:33

Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı jandarma astsubay şehit oldu

Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu.

Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı jandarma astsubay şehit oldu
[Fotograf: AA]

N.Ö. idaresindeki saman yüklü tır, Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyrederken yolun sağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'ya, güvenlik önlemi aldığı sırada, M.G. yönetimindeki kamyonet çarptı. Kamyonet daha sonra devrilen tıra çarparak durdu.

Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı jandarma astsubay şehit oldu

Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Mustafa Tatlı, N.Ö. ve M.G. yaralandı.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Afyonkarahisar Trafik Kazası
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