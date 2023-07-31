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Yaşam
AA 31.07.2023 10:17

Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki lavanta tarlası, çiçeklerin açmasıyla mor bir örtüyle kaplandı.

Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Mahalleye gelen yerli ve yabancı misafirler, lavanta figürleriyle süslenen sokaklarda ve lavanta tarlasında fotoğraf çektirip keyifli vakit geçiriyor. Fotoğraf tutkunları ve düğün fotoğrafçıları, oluşturulan dekorlar önünde en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Kooperatifler ve yerli halk tarafından üretilen yöresel ürünler de lavanta bahçesi yanındaki sosyal alanda konukların beğenisine sunuluyor.

Ziyaretçilerden Gökçe Erol, İzmir'de yaşadığını, yakınlarını ziyaret etmek için Muğla'da bulunduğunu söyledi.

Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor

"Koku vadisi" oluşturulduğunu öğrenince lavanta bahçesini görmeye geldiklerini belirten Erol, mahalle ve lavanta bahçesinin mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

Alanda farklı alternatiflerin yer aldığını kaydeden Erol, "Lavanta kahvesini deneyebilirler. Çeşitli lavanta ürünlerinden alabilirler. Çok güzel bir yer. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Bol bol fotoğraf çektik. Muhteşem bir manzarası ve görselliği var" dedi.

Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor

"Harika bir görsellik var"

Ayşegül Melek Kartal da Menteşe'de yaşamasına rağmen lavanta tarlasını daha önce görmediğini dile getirdi.

Bahçeyi çok beğendiğini, ortamın güzel olduğunu anlatan Kartal, "Harika bir görsellik var. Her yer mosmor. Çok güzel bir kokusu var. Herkesin görmesini isterim" diye konuştu.

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