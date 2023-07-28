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Türkiye
AA 28.07.2023 14:22

Sevgi evinden gelen 'anne' sözü minik kardeşlerin hayatını değiştirdi

Antalya'da yıllardır evlat hasreti çeken Boyacıoğlu çifti, sevgi evi ziyaretinde "anne" sözünden etkilendikleri 4 yaşındaki Yunus ile 45 günlük kardeşi Ayşe'nin koruyucu ailesi oldu.

Sevgi evinden gelen 'anne' sözü minik kardeşlerin hayatını değiştirdi

Antalyalı Sevil (49) ve Süleyman Boyacıoğlu (50) çifti, 25 yıllık evliliklerinde ilk günden itibaren istedikleri, hasretiyle yanıp tutuştukları halde evlat sahibi olamadı.

Bunun üzerine çift, evlat kokusunu doyasıya içlerine çekmek için koruyucu aile olmaya karar verdi.

Sevgi evinden gelen 'anne' sözü minik kardeşlerin hayatını değiştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, 3 yıl önce yetkililerle görüşme yaptığı sırada sevgi evinde kalan 4 yaşındaki Yunus ile tanıştı.

Çikolata verdiği Yunus'un "anne" diye karşılık vermesinden etkilenen çift, minik çocuğun ailesi olmaya karar verdi.

Başvuruları olumlu sonuçlanan çift, koruyucu ailesi oldukları Yunus'u şefkatle bağırlarına bastı.

Sevgi evinden gelen 'anne' sözü minik kardeşlerin hayatını değiştirdi

Kardeşlerin birbirlerinden ayrılmasına razı olmadılar

Yaklaşık 10 ay sonra Yunus'un 45 günlük kardeşinin de sevgi evine geldiğini öğrenen çiftin gönülleri, kardeşlerin birbirlerinden ayrılmalarına razı olmadı. Çift, ardından minik Ayşe'ye de yuvalarının kapılarını açtı.

Sevgi evinden gelen 'anne' sözü minik kardeşlerin hayatını değiştirdi

Evlat kokusunu doyasıya içlerine çeken çift, 3 yıldır evlerinde çocuk seslerinin yankılandığı bir aile oldu.

Boyacıoğlu çifti, 7 yaşına basan Yunus ile 3 yaşına ulaşan Ayşe'nin elinden tutarak parklarda dolaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Yıllarca beklediğim bir andı"

Anne Sevil Boyacıoğlu, iki kardeşi öz evladı gibi gördüğünü belirtti.

Yunus'un kendisine ilk anne dediği andaki duygularını "O gün anne oldum." diye açıklayan Boyacıoğlu, "Yıllarca beklediğim bir andı. Hem evlat sahibi olmak hem de 2 çocuğu 'anne' kelimesinden mahrum bırakmamak istedim. Ayşe'min gelmesiyle de evi bebek kokuları sardı. Oğlumuzu aldık dallarımız çıktı, kızımızı aldık evimizde çiçekler açtı. Çok mutluyuz." dedi.

Süleyman Boyacıoğlu ise kimsesiz çocukların annesiz ve babasız büyümemesi gerektiğini belirtti.

Minik Yunus'un arabaya bindikleri ilk anda kendisine 'baba' dediğini ifade eden Boyacıoğlu, "Çok güzel, tarif edilmez bir duyguydu. Eve geldiğimde beni sevinçle karşılıyorlar. Keşke daha önce koruyucu aile olsaydık diye düşündük. Tek isteğim onların iyi eğitim almalarını sağlamak." diye konuştu.

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