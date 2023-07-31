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Türkiye
İHA 31.07.2023 10:20

Malatya'da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralı

Malatya’da dış cephesinde tadilat yapılan 10 katlı bir apartmanda iskele çöktü. Olayda 3 işçi ağır yaralandı.

Malatya'da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralı

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Karaaslan Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanın dış cephesinde tadilat çalışması yapan Y.Ş., A.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir işçinin bulunduğu iskele büyük bir gürültü ile çöktü. Olayda 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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