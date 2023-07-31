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Türkiye
TRT Haber, AA 31.07.2023 11:41

Manisa'da tünel inşaatında 4 işçi gazdan etkilendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren hattı için inşa edilen tünelde gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti, 1'i ise yoğun bakımda tedavi altında.

Manisa'da tünel inşaatında 4 işçi gazdan etkilendi

İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının devam ettiği tünele giren 4 işçi gaz sızıntısından etkilendi. İşçilerden 2'si kendi imkanlarıyla tünelden çıktı.

Yaşar Nacaroğlu ve Muhammet Yavuz'dan haber alınamadığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tüneldeki gaz sızıntısından etkilendiği belirlenen işçilerin bulunması için AFAD ekipleri ile Soma'daki maden ocaklarında görev yapan arama kurtarma ekipleri de bölgeye gönderildi.

İşçilerden biri hayatını kaybetti

Gaz maskesi takan itfaiye ekiplerinin tünel içindeki çalışması sonucu ulaşılan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen Yaşar Nacaroğlu hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Yavuz’un tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Öte yandan, çalışma sırasında gazdan etkilenen bir itfaiye eri de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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