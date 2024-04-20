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Türkiye
AA 20.04.2024 09:27

Astronot Muhammed Faris hayatını kaybetti

Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci kozmonotu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Muhammed Faris, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Astronot Muhammed Faris hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Faris'in cuma günü Türkiye'de vefat ettiğini duyurdu.

Faris'in, cesur ve halkın sesine kulak veren duruşunun Suriyelilerin sevgisini kazandığını kaydeden Bahra, Faris'in, "uzaya çıkan ilk Suriyeli ve ikinci Arap olarak yerel ve uluslararası düzeyde parlak bir isim olduğuna" işaret etti.

Bahra, Faris'in ailesi ve yakınları ile tüm Suriye halkına başsağlığı diledi.

Faris'in yakınları, merhumun, ramazan ayı sonlarında kalp krizi geçirdiğini ifade etti.

Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Faris, 1987 yılında uzaya gidip gelmesinden sonra ülkesinde kahraman gibi karşılanmış ve Suriye’de bulunan üniversitelerde 10 yıl kadar ders vermişti.

Faris, Suriye'de 2011 yılında Esad rejimine karşı başlayan halk ayaklanması ve iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınmıştı. 

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