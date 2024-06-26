Assos Örenyeri 3 gün ziyarete kapalı olacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında saat 16.30 sularında çıkan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangında, Assos Örenyeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve örenyerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Örenyerimiz 27-28-29 Haziran tarihleri boyunca ziyarete kapalı olacaktır."