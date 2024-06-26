Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.06.2024 21:57

Assos Örenyeri 3 gün ziyarete kapalı olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangında Assos Örenyeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, çalışmalara kolaylık sağlanması için örenyerinin 3 gün ziyarete kapalı kalacağını açıkladı.

Assos Örenyeri 3 gün ziyarete kapalı olacak
[Fotograf: AA]

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında saat 16.30 sularında çıkan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Ayvacık'ın Behram köyünde yangın
Ayvacık'ın Behram köyünde yangın

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangında, Assos Örenyeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve örenyerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Örenyerimiz 27-28-29 Haziran tarihleri boyunca ziyarete kapalı olacaktır."

ETİKETLER
Çanakkale Yangın
Sıradaki Haber
Düzce'de bazı plajlar haricinde denize girmek yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:15
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı
23:20
Siirt'te otomobilin çarptığı 17 küçükbaş hayvan telef oldu
23:07
Ege açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
22:40
Antony Blinken: Dünyada milyonlarca insanın dini özgürlüğüne saygı gösterilmiyor
22:12
Kanoyla Van Gölü açıklarına sürüklenen 4 kişi kurtarıldı
21:45
ABD Biden ile Trump'ın katılacağı seçim tartışmasını bekliyor
Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK, Finlandiya'da gökyüzünü süsledi
SOLOTÜRK, Finlandiya'da gökyüzünü süsledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ