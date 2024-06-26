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Türkiye
DHA 26.06.2024 20:48

TEM Otoyolu Kocaeli Hereke geçişi geçici trafiğe kapatıldı

Kocaeli'de TEM Otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde Hereke bölgesi geçişi 1 Temmuz’a kadar trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu Kocaeli Hereke geçişi geçici trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Kocaeli’de TEM Otoyolunda yapılacak yol bakım çalışmaları nedeniyle Doğu Hereke Kavşağı ile Batı Hereke Kavşağı arası ulaşıma kapatıldı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "TEM Otoyolu, Doğu Hereke Kavşağı - Batı Hereke Kavşağı arası, kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü’nün tabliye betonunda onarım yapılacaktır. Çalışma bugün başlayacak 1 Temmuz saat 06.00’da tamamlanacaktır. Bu çalışma esnasında TEM Körfez Kavşağı’ndan Otoyola girişler kapalı olacak olup; İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağından alternatif güzergahları kullanabilecektir. Yapılacak çalışmaları aksatmayacak şekilde tüm emniyet ve trafik tedbirleri alınmış olup, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi. 

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