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Türkiye
AA 26.06.2024 18:02

Ayvacık'ın Behram köyünde yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ayvacık'ın Behram köyünde yangın
[Fotograf: AA]

Behram köyündeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi.

Ayvacık'ın Behram köyünde yangın

Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Behram köyü muhtarı Numan Türkay, makilik alanda çıkan yangının evler için bir risk oluşturmadığını, rüzgarın da etkisiyle alevlerin sahildeki Antik Liman ve antik kentin Agora bölümüne doğru ilerlediğini söyledi.

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