Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.06.2024 17:37

Elazığ'da yangında 45 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Elazığ'da ormanlık ve ekili alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 15 dönüm ormanlık alan ile 30 dönüm bahçelik ve buğday ekili alan zarar gördü.

Elazığ'da yangında 45 dönüm ormanlık alan zarar gördü
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Gümüşbağlar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle 2 ayrı noktada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da yangında 45 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 5 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, su ikmal, 2 grayder ve 50 personel ile Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangınlarda, 15 dönüm ormanlık alan ile 30 dönüm bahçelik ve buğday ekili alan zarar gördü.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildiği, 1 kişinin Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

ETİKETLER
Elazığ Yangın
Sıradaki Haber
"Streç film paleti" iddianamede silah sayıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
Eski BM Genel Sekreteri: Çocukların temel haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı
18:46
BM: Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz
18:42
Volkswagen'de hava yastığı problemi: 271 binden fazla araç geri çağırıldı
18:41
Bakan Güler Türkmenistan'da
18:39
ABD'de yeni konut satışları 6 ayın en düşük seviyesinde
18:37
BM'de engelli vatandaşların hakları ele alındı
Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ