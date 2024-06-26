Bolu'da ormanlara girişler yasaklandı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, orman yangınlarının son yıllarda Bolu'da da artış seyrine girdiğini, geçen yıl 400 dekar civarında orman varlığının yandığını, bu yıl yangın çıkmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Alınan kararla 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormana girişlerin yasaklandığını belirten Kılıç, "Vatandaşın yaz döneminde piknik anlamında ihtiyacını giderme noktasında da orman alanlarında belirlediğimiz yerlerimiz var. Buralarda ihtiyaçlarını giderebilecekler." dedi.

Kılıç, Gölcük, Abant ve Yedigöller gibi turistlik mekanlarda ise söz konusu tarihlerde sadece piknik tüpüyle piknik yapılabileceğini, yer ateşi başta olmak üzere yangına sebebiyet verebilecek eylemlerin yasaklandığını aktararak, "Özellikle havaların sıcak olduğu bu dönemlerde vatandaşlarımızın bizlere gerekli desteği vereceklerinden hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Anız yangınları konusunda da daha hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun bu zenginliğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Vali Kılıç, kentte şu ana kadar örtü yangınlarının dışında ciddi anlamda orman yangını yaşanmadığından bahsederek, elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ ekiplerinin, yangınların önlenmesi için önlemler aldığını, riskli bölgelerde ağaçların kesilmesi ve elektrik altyapısının yenilenmesi için acil müdahaleler yapıldığını kaydetti.

Vatandaşlara anız ateşi yakmama uyarısında bulunan Kılıç, gözetleme istasyon sayısı artırılan ormanların 24 saat esaslı takip edildiğini de sözlerine ekledi.