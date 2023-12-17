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Türkiye
AA 17.12.2023 23:01

Asker eğlencesi için trafiği durduran 3 kişiye 6 bin 965 lira ceza

İstanbul Esenler'de "asker eğlencesi" bahanesiyle tüneli trafiğe kapatan 3 kişiye toplam 6 bin 965 lira ceza kesildi.

Asker eğlencesi için trafiği durduran 3 kişiye 6 bin 965 lira ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi üzerindeki tünelde trafik akışını engelledikleri ve kamyonetlerin üzerine çıkarak çevredekileri tehlikeye sokacak şekilde eğlence yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için harekete geçti.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoların 31 Temmuz 2022'de kaydedildiğini belirleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen Ö.S, M.K. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tünel içerisinde duraklama ihlali" ve "saygısızca araç kullanmak" gibi maddeleri gereğince toplam 6 bin 965 lira para cezası uygulandı.

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