Asırlık çarşıdaki restorasyonda sona gelindi

Uzun Çarşı'nın restorasyon çalışmaları 2022 yılı Temmuz ayında yapılan ihale ile başladı. Tabela düzenlemesi ile başlayan restorasyonda, dış cephe iyileştirmesine dönülmesiyle tarihi dokular ortaya çıkarıldı.

Temmuz- kasım tarihleri arasında geceleri çalışan ekipler, yaklaşık 60 yapının restorasyon işlemini tamamladı. Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde yapılan restorasyon işlemleriyle ilgili yüklenici firma sahibi Adem Yıldırım bilgi verdi.

Yıldırım, "Bildiğimiz kadarıyla 30 yıla yakın Uzun Çarşı'nın restorasyonu gündemdeydi. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek bu konuda kesin kararlılıkla 'Ben burayı yapacağım' dedi ve süreç başladı" dedi.

"120 gün gece çalışması yaptık"

Mehmet Zeybek'in ricası üzerine geceleri çalışma yaptıklarını söyleyen Adem Yıldırım şöyle konuştu:

"Zeybek, 'Ben esnafın hiçbir şekilde gelir kaybına uğramasını istemiyorum. Bundan dolayı sizden ricam, akşam 20.00'de başlayacak, sabah 06.00'ya kadar devam edeceksiniz' dedi. Bizim için de zor bir süreç oldu. Ara ara restorasyon yaptığımız işlerde gece çalışmalarımız oluyordu, lakin burada 120 gün gece çalışması yaptık"

"Temmuzun başı gibi projeyi bitirmeyi hedefliyoruz"



Proje kapsamında 89 iş yeri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"İş yerlerinin üstünde bağımsız bölümler de var. Tahminimiz 140- 160 arasında bağımsız bölümden oluşan yapılar bitmiş olacak. Şu an 60'a yakın yapımızı bitirdik. Haziran ayının sonu veya temmuzun başı gibi projenin tamamını sonlandırmayı hedefliyoruz."



"Cephelerde asıl olanı koruduk"

Tabela ile başlayan restorasyon çalışmalarında çatı ve cephe iyileştirmesi yaptıklarını da söyleyen Yıldırım, "Çatıları bitirdikten sonra dokuda yani ön cephede projemize uygun gitmek istiyoruz. Herkes projeye uygun gitmek ister ama o kadar güzel şeyler çıktı ki biz sıva yapacağımız yerde bir kazdık baktık ki harman takoz tuğla eski el yapımı, dedik ki o zaman bunu koruyalım. Bir sıva dökümü yaptık, baktık mermer çıktı, bunu koruyalım. Yani cephelerde asıl olanı koruduk. Koruyabildiğimizi koruduk sökünce raspa yapınca, koruyamadığımızı da kaplamayla ya da ahşap bezemelerle dokuya bir uyum süreci ile beraber geçiş yaptık" dedi.