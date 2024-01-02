Puslu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.01.2024 19:21

ASELSAN, tasarım ve lojistik üssü olması planlanan "ASELSAN Malatya"yı kuracak

ASELSAN, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da tasarım ve lojistik üssü olması planlanan "ASELSAN Malatya"yı kuracak.

ASELSAN, tasarım ve lojistik üssü olması planlanan "ASELSAN Malatya"yı kuracak
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi, Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, Malatya'ya önemli bir yatırım yapacaklarını belirtti.

Akyol, kurulacak üssün ana faaliyet alanının üretim, tasarım ve lojistik olacağını aktardı.

Projenin birinci fazını hızla hayata geçireceklerini, Malatya'da da sürdürülebilir, geliştirilebilir ve uzun dönemli bir yatırım için fizibilite çalışmaları yaptıklarını anlatan Akyol, şunları kaydetti:

"Son dönemde oluşturduğumuz yeni fizibilitelerle de bölgeye hitap edecek bir yatırımı oluşturduk. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmelerle de bir an evvel işe başlama noktasına geldik. Geçtiğimiz hafta Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün ile yaptığımız görüşmede işin başlatılması noktasındaki kararımızı şekillendirmiş olduk. Bugün de Malatya'da yapılan çalışmaları yerinde görmeye geldik. Malatya, 2. Ordu Komutanlığının da merkezi aynı zamanda. ASELSAN'ı bölgede üretimin önemli bir parçası yapmayı, tasarım ve lojistik üssü dahil birçok fonksiyonu içerisinde barındıran bir duruma getirmeyi uzun dönemde planladık."

ASELSAN, tasarım ve lojistik üssü olması planlanan "ASELSAN Malatya"yı kuracak

Kısa sürede faaliyetlere başlamayı hedeflediklerini ifade eden Akyol, alternatif yerlere baktıklarını ve ilk başlayacakları yeri tespit ettiklerini açıkladı.

Akyol, ülkeye ve Malatya'ya yakışır bir yatırımı kazandıracaklarını söyleyerek, ASELSAN'ın çok yüksek teknolojide üretim yaptığını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da ASELSAN'ın Malatya'ya yapacağı yatırımlarla ilgili görüş alışverişi ve istişareleri uzun zamandan beri sürdürdüklerini anlattı.

Depremlerden etkilenen kentte bu yatırımın bir lokomotif olacağına değinen Gürkan, kapalı fabrika alanı olarak Organize Sanayi Bölgesi içinde 5 bin metrekarelik bir kısmın tahsisini sağladıklarını bildirdi.

ETİKETLER
ASELSAN Malatya
Sıradaki Haber
Dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:12
İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı
19:49
Bakan Göktaş: Kadınlarımızın üretime katılımlarına destek olduk, olmaya devam edeceğiz
19:34
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
19:31
Balıkesir'de sağanak dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı
19:28
Yalova'da Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi
20:20
İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden el-Aruri'nin öldürüldüğü duyuruldu
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ