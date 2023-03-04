Artvin’de kayak yapanların üzerine çığ düştü: 2 ölü, 7 yaralı
Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşların üzerine çığ düştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapanların üzerine saat 15.00 sıralarında çığ düştü.
İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili tüm ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Serdar Kılıç çığ altından kurtuldu, o anları anlattı
Çığdan kurtulan TRT Program Yapımcısı Serdar Kılıç yaşadıklarını TRT Haber’e anlattı:
"Kendimi çıkarabildim, sırayla 5 kişinin yerini tespit ettik. 3 kişiyi sağ salim çıkardık, 2’si maalesef çok derindeydi."
Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar Köyü’nde çığ düştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çığdan kurtulan TRT program yapımcısı Serdar Kılıç, yaşadıklarını @trthaber’de anlattı.https://t.co/KZRqYEPX22 pic.twitter.com/hg5J8pi99J— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 4, 2023
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