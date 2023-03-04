Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapanların üzerine saat 15.00 sıralarında çığ düştü.

İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili tüm ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Serdar Kılıç çığ altından kurtuldu, o anları anlattı

Çığdan kurtulan TRT Program Yapımcısı Serdar Kılıç yaşadıklarını TRT Haber’e anlattı:

"Kendimi çıkarabildim, sırayla 5 kişinin yerini tespit ettik. 3 kişiyi sağ salim çıkardık, 2’si maalesef çok derindeydi."