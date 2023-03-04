Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletine binmek isteyen kuryeye 'hindi' engeli
İstanbul Sancaktepe’de bir hindi, siparişini teslim ettikten sonra motosiklete binmek isteyen kuryeye engel oldu. İnatçı hindinin o anları kameraya yansıdı.
Sancaktepe Samandıra Mahallesi’nde siparişini teslim eden bir kurye, motosikletine binmek istedi.
Bu sırada sokakta başıboş dolaşan hindi, kuryenin önüne geçerek motosiklete binmesine engel oldu.
Hindinin kuryeyi motosiklete yaklaştırmadığı anlar, kuryenin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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