Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil apartman boşluğuna düştü
Sinop’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir apartman boşluğuna devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hüseyin K. idaresindeki otomobil, kent merkezi Gelincik Mahallesi'nde apartman boşluğuna devrildi.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden alınarak çekiciye yüklendi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Ayrıca kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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