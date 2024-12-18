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Türkiye
AA 18.12.2024 06:41

Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin il merkezi ile Ardanuç, Şavşat, Yusufeli, Borçka, Murgul ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Artvin'de eğitime kar engeli
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre il merkezi ile bazı ilçelerde kar yağışının gün içinde yoğun bir şekilde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda akşamlar yaşanabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler dikkate alınarak merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Savsat, Yusufeli, Murgul ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime 18 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada merkez ve söz konusu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

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