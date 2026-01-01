Hafif Kar Yağışlı -5ºC Ankara
Türkiye
AA 01.01.2026 10:57

Artvin'de çığ altında kalan 2 çobanı arama çalışmaları sürüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan 2 çobanı bulmak için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.

Artvin'de çığ altında kalan 2 çobanı arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: DHA]

Vali Turan Ergün, çığ düşen Zekeriyaköy köyüne gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece koşulları ve yoğun fırtına nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandığını söyledi.

AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı'nın da olay yerine geldiğini belirten Ergün, Erzurum'dan da AFAD'ın uzman ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Arama çalışmalarına 100 kişilik ekip katılıyor

Vali Ergün, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalarda yer aldığını vurgulayarak, "Yaklaşık 100 kişilik ekip değişimli olarak alanda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Hava şartlarının öğleden sonra daha da ağırlaşacağının tahmin edildiğinin altını çizen Ergün, "Ümidiz en kısa zamanda çığ altındaki arkadaşlarımıza ulaşmak. Alanda çalışan arkadaşlarımıza yetki verdik, çığ riski hissettikleri noktada çalışmalarını bırakacaklar. Önceliğimiz çalışanların can güvenliği, risk hissettikleri anda çalışmaları bırakacaklar" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinesindeki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ile Hopa Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de 3 çoban çığ altında kaldı
Artvin'de 3 çoban çığ altında kaldı

Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine dün Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkiinde çığ düştü.

Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtuldu, bir çobanın cansız bedenine ise ekipler tarafından ulaşıldı.

Artvin'de çığ felaketi: 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

