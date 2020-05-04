Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Ülke genelinde verilen başarılı mücadele, yeni örneklerle kendini gösteriyor.

Vatandaşların alınan tedbirlere harfiyen uyduğu Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor. Bu başarıda filyasyon çalışmalarının katkısı büyük.

Artvin'de koronavirüsle ilgili yaptıkları çalışmaların olumlu sonuç vermeye başladığını belirten Artvin Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Dündar, "Hastanelerimizde yatan pozitif koronavirüs vakamız kalmadı. İki haftadır yeni tespit ettiğimiz vakaya da rastlamadık. Artvin koronavirüs yönünden kendini sterilize etti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, iyi haberlerin rehavete yol açmaması konusunda da vatandaşları uyarıyor.

Haber: Fatih Tüysüz