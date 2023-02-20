Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Ulaşıma kapandı
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi. Yol toprak kayması nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, Artvin-Ardahan kara yolunun yaklaşık 40. kilometresinde yolu tıkadı.
Ulaşımın çift taraflı sağlanamadığı bölgeye, ihbar üzerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Jandarma bölgede yol güvenliğini sağlarken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.
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