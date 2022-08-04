Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 22:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de İETT otobüsü 2 araca çarptı: Hamile kadın yaralandı
[Fotograf: DHA]
Arnavutköy'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.
Boğazköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü trafik ışıklarında durmayarak seyir halindeki otomobil ve panelvan araca çarptı.
Kazada yolcu koltuğunda oturan hamile kadın otomobil içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Sıkışan hamile kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.
Hamile kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: İstanbul İETT Trafik Kazası
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