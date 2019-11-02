Haraçcı Mahallesi'ndeki bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sardığı 5 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA