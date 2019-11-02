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Arnavutköy'de fabrika yangını02 Kasım 2019 Cumartesi 17:19 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 17:25
İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haraçcı Mahallesi'ndeki bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin sardığı 5 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: fabrika yangını Arnavutköy