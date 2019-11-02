Türkiye
Şehir Hatları seferleri yeniden başladı02 Kasım 2019 Cumartesi 16:44 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 17:44
Şehir Hatları AŞ, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle iptal edilen seferlerin yeniden başladığını duyurdu.
Şehir Hatları A.Ş, yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiğinin kapatıldığı, tüm seferlerin 16.00 itibarıyla iptal edildiğini duyurmuştu.
Şirketten yapılan yeni açıklamada, saat 17.00'de deniz trafiğinin açıldığı, tüm seferlerin hizmet verdiği belirtildi.
Değerli yolcularımız,— Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) November 2, 2019
17:00 itibariyle deniz trafiği açılmış olup tüm seferlerimiz hizmet vermektedir.
Kaynak: TRT Haber