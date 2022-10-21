Nisan ayında hayatını kaybeden Yıldırım Belediyesi çalışanı İlyas Kader anısına belediye bünyesinde futbol turnuvası organize edildi.

Belediyede inşaat teknikeri olarak çalışan Mimar Sinan Öztürk de arkadaşlarıyla turnuvaya katıldı. Maç sırasında fenalaşan Öztürk, hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Öztürk, ameliyata alındı ancak müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası Mimar Sinan Öztürk için Yıldırım Belediyesi önünde Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Tören sonrası Öztürk'ün cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.