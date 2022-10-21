Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arkadaşı anısına turnuvaya katıldı, kalp krizinden hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Bursa'da, kalp krizinden yaşamını yitiren İlyas Kader anısına düzenlenen halı saha turnuvasına katılan Mimar Sinan Öztürk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Nisan ayında hayatını kaybeden Yıldırım Belediyesi çalışanı İlyas Kader anısına belediye bünyesinde futbol turnuvası organize edildi.
Belediyede inşaat teknikeri olarak çalışan Mimar Sinan Öztürk de arkadaşlarıyla turnuvaya katıldı. Maç sırasında fenalaşan Öztürk, hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Öztürk, ameliyata alındı ancak müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk babası Mimar Sinan Öztürk için Yıldırım Belediyesi önünde Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.
Tören sonrası Öztürk'ün cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: Bursa
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