İstanbul'da Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Demirkapı Durağı tavanına dün sabah saatlerinde oğul veren arılar yuva yaptı.

Durakta beklerken banklara oturanlar, arıların uçuştuğunu fark edince korku ve panikle kaçıştı. Bazı yolcular ise durağa girer girmez uçuşan arıları görüp uzaklaştı.

Durağın güvenlik görevlileri bir süre sonra arıların yuva yaptığı bölüme şerit çekerek önlem aldı. Arıcılıkla uğraşan çevredeki bir esnaf, özel kıyafetlerini giyip, kondukları yerden arıları alıp bir koliye koydu.

Öğle saatlerinde aynı yere yeniden oğul veren arılar kondu. Aynı esnaf gelerek arıları tekrar topladı. Bu esnada arıları gören yolcuların kaçıştığı anlar kamelara yansıdı.

Arılarda oğul verme nedir?

Bal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ile ve ana arı ile kovandan ayrılmasına oğul verme denir.