Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da tırlar yolda kaldı
[Fotograf: AA]
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentte sabah başlayan ve zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar yağışının ardından yolların genelinde buzlanma meydana geldi, yükseklerde tipi görüş mesafesini düşürdü.
Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak köyü rampasında buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.
Posof-Damal kara yolunda kalan 5 tır ise Karayollarına ait iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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