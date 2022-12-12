Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla merkezli rüşvet operasyonu: 5 tutuklama
[Fotograf: AA]
Muğla ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K, A.D, M.Y, G.D, U.A, E.A. A.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi.
Zanlılardan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K. ve A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden U.A. savcılıkça, M.Y, G.D, E.A. ve A.S.K. ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Marmaris ilçesi ve İzmir'de 9 Aralık Cuma günü eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında bazı gümrük müdürlüğü çalışanı memurların da bulunduğu 10 şüpheli rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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