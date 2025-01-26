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Türkiye
AA 26.01.2025 12:46

Ardahan'da gece sıcaklığı eksi 12 derece ölçüldü

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ardahan'da gece hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düştü.

Ardahan'da gece sıcaklığı eksi 12 derece ölçüldü

Gece termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği Erzurum'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, bazı sürücüler araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla Akşar bölgesi beyaza büründü.

Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk havanın etkisiyle Kars Kalesi eteklerinden geçen Kars Çayı buzla kaplandı.

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