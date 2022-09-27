Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17.08'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.

Vali Öner: Şu an için bir olumsuzluk yok

Vali Hüseyin Öner, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok" dedi.

Öte yandan, deprem Ardahan il merkezi, Kars ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de hissedildi.

AFAD'dan açıklama

AFAD, bölgedeki hasar durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ardahan ili Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir."