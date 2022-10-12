Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ardahan sonbaharda kışı yaşıyor: Araç camları buz tuttu
[Fotograf: TRT Haber]
Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi ile araç camları buz tuttu. Bitki ve ağaçların kırağı ile kaplandığı kentte erken gelen kış şaşkınlık yaşattı.
Araç camları buz tuttu, ağaçlar, bitkiler hatta örümcek ağları kırağı ile kaplandı.
Ardahan'da sonbahar mevsiminde oluşan kış manzaraları şaşırttı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.
Sabah saatlerinde sisin de etkili olduğu kentte sürücüler araçlarının buz tutan camlarını kazıdı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Meteoroloji verilerine göre bölgede soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Ardahan Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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