İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yasa dışı yolla İtalya'ya gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmenin göçmen kaçakçıları tarafından İstanbul'dan İzmir'e getirildiği bilgisi üzerinde çalışma başlattı.

Jandarma Genel Komutanlığına ait insansız hava aracı ile de takibe alınan kamyon, minibüs ve 2 otomobil, 9 Ekim'de Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu.

Araçlarda bulunan 69'u Afgan, 7'si Suriyeli, 6'sı Mısırlı, 3'ü Filistinli, 1'i de İranlı olmak üzere toplam 86 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen U.Ö, A.F.S, A.K, V.Ö. ve F.Ö. yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-Malkara kara yolunda bir kamyon ve bir otomobili durdurdu. Araçlarda Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.