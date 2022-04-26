Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Ardahan merkezli Şanlıurfa ve Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Terörle Mücadele ekiplerince Ardahan merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ardahan'ın yanı sıra Şanlıurfa ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, 4 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda çeşitli belgelere el konuldu.
Jandarmanın Ardahan merkezli 12 ilde DEAŞ'a yönelik bir başka operasyonunda yakalanan 17 zanlının işlemlerinin de sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Ardahan DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele Şanlıurfa Bursa
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