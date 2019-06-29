Emniyet Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ, Jandarma Genel KomutanlÄ±gÌ†Ä± ve Sahil GuÌˆvenlik KomutanlÄ±gÌ†Ä± koordinesinde uyusÌ§turucu ve uyarÄ±cÄ± madde ticareti kullanÄ±mÄ±nÄ±n ve goÌˆcÌ§men kacÌ§akcÌ§Ä±lÄ±gÌ†Ä±nÄ±n oÌˆnlenmesi amacÄ±yla "Narkotik SucÌ§lar ve GoÌˆcÌ§men KacÌ§akcÌ§Ä±lÄ±gÌ†Ä±" uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

146 bin 606 noktada arama

50 bin 476 personelin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye geneli uygulamada 238 dedektoÌˆr koÌˆpegÌ†i ile 14 bin 606 nokta arandÄ±.

931 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

416 bin 944 kiÅŸinini sorgulandÄ±ÄŸÄ± uygulamada; 847 ev, 369 istasyon, 278 liman, 5 bin 938 park ve 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi. YapÄ±lan denetimlerde Ã§eÅŸitli suÃ§lardan aranan 931 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bin 516 duÌˆzensiz goÌˆcÌ§men yakalandÄ±

41 goÌˆcÌ§men kacÌ§akcÌ§Ä±lÄ±gÌ†Ä± organizatoÌˆruÌˆ ve bin 516 duÌˆzensiz goÌˆcÌ§men yakalandÄ±. 2 adet gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§unda kullanÄ±lan tekne ve yine bu suÃ§ta kullanÄ±lan 20 adet aracÌ§ ele gecÌ§irildi.

61 eÄŸlence mekanÄ± ve yeri kapatÄ±ldÄ±

17 bin 451 umuma acÌ§Ä±k egÌ†lence mekanÄ± ve iÅŸ yeri denetlendi. KurallarÄ± ihlal eden 344 egÌ†lence mekanÄ± ve isÌ§yerine isÌ§lem yapÄ±ldÄ±. 61 adet umuma acÌ§Ä±k egÌ†lence mekanÄ± ve isÌ§ yeri kapatÄ±ldÄ±. Denetimlerde, 132 bin 372 aracÌ§ kontrol edilirken bin 922 adet aranan aracÌ§ tespit edildi, 2 bin 262 araca isÌ§lem yapÄ±ldÄ± ve 474 adet aracÌ§ trafikten men edildi.

Ã‡ok sayÄ±da uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi

AyrÄ±ca uygulamada, 2 adet uzun namlulu silah, 11 adet ruhsatsÄ±z tabanca, 12 adet ruhsatsÄ±z av tuÌˆfegÌ†i, 12 adet kurusÄ±kÄ± tabanca, 119 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, Ã§ok sayÄ±da uyuÅŸturucu, 7 bin 450 paket kacÌ§ak sigara ve 68 litre kacÌ§ak icÌ§ki ele gecÌ§irildi.

Kaynak: TRT Haber