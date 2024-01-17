Aralık yağışları geçen yıla göre yüzde 89 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Aralık ayı normali (1991-2020) 75,7 kilogram, 2022 yılı aralık ayı yağışı 36,3 kilogram iken, 2023 yılı aralık ayı yağışı metrekareye 68,5 kilogram ölçüldü.

Türkiye geneli yağışlar normaline göre yüzde 10 azalırken, geçen yıl aralık ayı yağışlarına göre yüzde 89 arttı.

Aralık yağışlarında Karabük, Çankırı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman, Kahramanmaraş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde normallerine göre yer yer yüzde 40'ın üzerinde artış görüldü.

En fazla azalma İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti

Konya'da ise yüzde 60'a varan azalma kaydedildi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 155,5 kilogramla ile Rize, en az yağış 17,1 kilogramla ile Iğdır'da kaydedildi.

Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 45 ile Aksaray'da oldu. Bölge geneli yağışlarda ise Doğu Anadolu Bölgesi hariç, tüm bölgelerde azalma yaşandı. En fazla azalma yüzde 31 ile İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

Bölgelere göre yağışlar

Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 111 kilogram ile Çanakkale, en az yağış alan il ise 58 kilogram ile Bursa oldu.

Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 127,5 kilogram ile Muğla, en az yağış alan il ise 33,1 kilogram ile Afyonkarahisar oldu.

Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 151,5 kilogram ile Antalya, en az yağış alan il ise 64,2 kilogram ile Burdur oldu.

İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 74,6 kilogram ile Karaman, en az yağış alan il ise 25 kilogram ile Aksaray oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 155,5 kilogram ile Rize, en az yağış alan il ise 33,5 kilogram ile Çorum oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 129,3 kilogram ile Tunceli, en az yağış alan il ise 17,1 kilogram ile Iğdır oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 143,9 kilogram ile Adıyaman, en az yağış alan il ise 53,7 kilogram ile Şanlıurfa oldu.

Yağışlı gün ortalaması 11,3 oldu

Havzalara göre aralık yağışlarında normaline göre en fazla artış yüzde 21 ile Fırat-Dicle Havzası'nda, en fazla azalma yüzde 50 ile Akarçay Havzası'nda gerçekleşti.

En fazla yağışı 129 kilogram ile Antalya Havzası aldı. Yağışlı gün sayısı Türkiye genelinde aralık ayında ortalama 11,3 yağışlı gün olarak görüldü.

Yağışlı gün sayıları Rize, Trabzon, İzmir ve Manisa çevrelerinde 15-20 gün aralığında, İç Anadolu'nun güneyi, Aydın, Denizli Mersin, Kars, Iğdır ve Mardin çevrelerinde ise yer 10 günün altında gerçekleşti