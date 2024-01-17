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Türkiye
AA 17.01.2024 10:00

Dikkatsizlik kazaları getirdi: "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi"

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüler, EGM tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yurt genelinde geçen yıl meydana gelen ve KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajına yer verildi.

Bartın'da refüje hızlı giren otomobilin kontrolden çıkarak, trafik ışıklarına çarpması ve ardından takla atması, İstanbul'da yaya geçidinden geçen kişiye otobüs çarpması ve yine İstanbul'da ıslak zeminde kaymaya başlayan kamyonun devrilmesi ve bir süre sürüklenmesi KGYS kameralarına yansıyan görüntüler arasında bulunuyor.

Burdur'da yolun karşısına geçen yayaya motosikletin çarpmasının ardından yaya ile motosiklet sürücüsünün savrulduğu, Samsun'da kırmızı ışıkta geçen motosikletin başka bir motosiklete çarptığı, Kütahya'da seyir halindeki otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptığı anlar da EGM'nin paylaştığı görüntüler arasında yer alıyor.

Burdur'da seyir halindeki motosikletin yola dönen traktöre, Tokat'ta da ters yönden gelen araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün park halindeki taksilere çarpması da kaydedilen görüntüler arasında dikkati çekiyor.

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