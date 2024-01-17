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Türkiye
TRT Haber 17.01.2024 09:24

4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de beklenen sağanak nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

4 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 

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Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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