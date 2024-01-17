Sisli 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.01.2024 07:20

Mersin'de zehir tacirlerine şafak operasyonu: 21 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de zehir tacirlerine şafak operasyonu: 21 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen ve aralarında aranan şüphelilerin de bulunduğu 54 zanlının yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 110 ekip ve 431 polis katılımıyla eş zamanlı yapılan baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Özel harekat polisleri de operasyon düzenlenen adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 1 kilo 76 gram eroin, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 fişek, 22 kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 500 lira ele geçirildi.

Ekiplerin adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

ETİKETLER
Mersin Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Polisten kaçıp kaza yapan alkollü sürücüye 59 bin 865 TL ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Hakkari'de kar kalınlığının 7 metreyi buldu: Kapalı yollar açılıyor
11:45
Araç üretiminin lokomotif şehri: Bursa
11:47
İzmir'de hava ulaşımına sis engeli
11:39
Uzmanlar uyarıyor: Serumların tedavi edici etkisi yok
11:41
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
11:37
MEB'den okullarda "disiplinler arası" yaklaşımı artıracak yeni düzenleme
Hatay Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek
Hatay Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek
FOTO FOKUS
Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ