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Türkiye
İHA 25.11.2023 09:34

Araçta 'sadece kurusıkı ve tüfek var' dedi, cephanelik çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta silah ile mühimmat ele geçirildi.

Araçta 'sadece kurusıkı ve tüfek var' dedi, cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde bekçiler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Bekçiler araçta arama yaparken, sürücü M.A.G., sadece kurusıkı ve tüfek olduğunu söyledi. M.A.G.'nin GBT sorgusu temiz çıkarken aracın bagajında yapılan aramada 2 bıçak, 2 yivsiz tüfek, 6 boş şarjör, 2 kurusıkı tabanca, muşta, teleskopik cop, kelepçe, biber gazı, 100 kurusıkı fişeği ve 145 fişek ele geçirildi.

Bekçiler malzemelerle birlikte sürücü M.A.G'yi polis merkezine götürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

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