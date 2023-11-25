Denizlerde fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Orta Karadeniz'de Kastamonu-Samsun arasında rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güney yönlerinden fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde ise rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

Ege Denizi

Kuzey Ege Denizi'nde rüzgarın, güney ve güneybatıdan, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Güney Ege Denizi'nde rüzgarın, güney ve güneybatıdan, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz

Batı Akdeniz'in doğusunda ise rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan fırtına şeklinde esmesi ve akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda da rüzgarın, doğu ve güneydoğudan fırtına şeklinde esmesi ve akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.