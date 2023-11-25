Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Antalya'nın batısından başlamak üzere zamanla il genelinde ve Muğla çevrelerinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, zamanla 1800 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklık değeri Muğla'da 13, Antalya'da 21 derece civarında seyredecek.